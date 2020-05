Francia, 135 morti in 24 ore

PARIGI, 3 MAG - Sono stati 135 i morti per Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Il totale - secondo i conti della Direzione generale della Sanità - sale a 24.895 decessi dall'inizio dell'epidemia. Calano di poco i ricoveri, oggi a 25.815 (-12), e i pazienti in rianimazione (-8, a 3.819).