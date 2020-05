Altri 315 morti in Gb, in calo da ieri

LONDRA, 3 MAG - Cala a 315 morti giornalieri il totale di decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito tra ospedali, case di riposo e altri ricoveri, ma il totale assoluto sale a 28.446: terzo in cifra assoluta al mondo e secondo in Europa dietro gli Usa e un passo dall'Italia. Lo certificano i dati ufficiali resi noti nella conferenza stampa di giornata sull'emergenza a Downing Street, tenuta oggi dal ministro Michael Gove e dal professor Stephen Powis, direttore medico del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs). I contagi superano intanto quota 180.000, seppure con una tendenza confermata al calo dei ricoveri e del numero delle persone infettate sia in ospedale, sia negli ospizi per anziani. Mentre i test, fra esami eseguiti e kit spediti a casa, si confermano in ascesa fino a ben 122.000 al giorno circa.