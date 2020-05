Coronavirus: rinviato Gay Pride Israele

TEL AVIV, 3 MAG - Tutti gli eventi del Gay Pride del mese di giugno in Israele, compresa la settimana di Tel Aviv, sono stati rinviati alla fine dell'estate a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori. Le manifestazioni di Tel Aviv - città tra le più aperte al movimento gay - sono considerate tra le maggiori al mondo e le prime in Asia: l'anno scorso hanno partecipato circa 250mila persone. Erano in programma anche Gay Parade a Haifa, Gerusalemme e Beer Sheva. Secondo i media, in alternativa saranno organizzati 'eventi virtuali' sui diritti civili delle comunità Lgbt e anche sulla solidarietà al personale medico impegnato nella lotta al coronavirus.