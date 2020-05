Steinmeier: non trascuriamo i vicini

BERLINO, 03 MAG - L'Ue ha "la chance di fare le cose giuste. Insieme possiamo contribuire alla ripresa dell'Europa". Lo dice il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un'intervista alla FAS. "Sbagliamo in Europa quando guardiamo soltanto al nostro interesse economico nazionale. Vediamo adesso ad esempio quanto l'area metropolitana di Monaco sia connessa a quella di Milano. O come Volkswagen acquisti 20 mila componenti dall'Italia". "Questo dimostra che la Germania può star bene solo se non trascuriamo i nostri vicini".