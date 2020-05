Coronavirus:Dalai Lama, risposta globale

ROMA, 3 MAG - Il Dalai Lama ha fatto appello oggi ad una "risposta coordinata globale" contro la pandemia da coronavirus. "In questi tempi di grave crisi - ha affermato il leader spirituale tibetano in esilio, in una dichiarazione pubblica citata dalla Cnn - dobbiamo affrontare minacce alla nostra salute e la tristezza per i familiari e gli amici che abbiamo perso. La crisi economica rappresenta una grande sfida per i governi e rende difficile la vita di molte persone". Per questo, aggiunge il Dalai Lama, tutti oggi si devono concentrare su "quello che ci unisce come membri di un'unica famiglia umana".