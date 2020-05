In Austria riaprono i barbieri

ROMA, 02 MAG - Centri commerciali, parrucchieri e negozi con una superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati hanno riaperto in Austria, nell'ambito del piano varato nelle scorse settimane per uscire gradualmente dal lockdown. Lo riferisce la Bbc. Le immagini che arrivano dal Paese mostrano folle di persone in fila fuori dai negozi, e dai parrucchieri i clienti che si fanno tagliare i capelli con indosso la mascherina.