Coronavirus: Cina, un solo nuovo caso

PECHINO, 2 MAG - La Cina ha registrato venerdì un solo nuovo caso accertato di contagio da Covid-19, risultato peraltro importato: la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), che ha escluso ulteriori decessi, ha segnalato 20 asintomatici, saliti così a totali 989, tutti sotto osservazione medica. Le infezioni complessive si sono attestate a 82.875, di cui 557 pazienti ancora in cura, 77.685 guariti a 4.633 decessi. I casi importati, tra le fonti di maggior timore in relazione a una seconda ondata di contagi, sono saliti a 1.671, di cui 1.207 risoltisi con la guarigione e 464 sotto trattamento medico, comprensivi di 7 casi in gravi condizioni.