Coronavirus: India estende lockdown

NEW DELHI, 1 MAG - Il governo indiano ha annunciato oggi un'estensione di due settimane al lockdown per coronavirus che avrebbe dovuto terminare il 4 maggio. Ma, ha anche spiegato, che ci saranno alcuni alleggerimenti. Il ministro dell'Interno di New Delhi ha indicato, in un comunicato che "alla luce dei significativi passi avanti nella crisi generata da Covid-19", alcune aree con pochi o nessun caso di contagio vedranno "considerevoli alleggerimenti" al lockdown.