Coronavirus: Meghan ai fornelli

NEW YORK, 30 APR - Fanno la spesa nei supermercati, ordinano i pasti poi consegnati a domicilio e si mettono dietro i fornelli. La pandemia da Covid-19 ha costretto Harry e Meghan ad adattarsi prima alla vita da commoner. A corto di personale a causa delle misure restrittive, la coppia è alle prese con routine quotidiane simili a quelle dei comuni cittadini. Secondo una fonte vicina ai due, Harry dice che il trasferimento a Los Angeles è stato liberatorio. Ordinano la spesa da Whole Foods o Trader Joe's (due popolari catene di supermercati in Usa, ndr) e visto che al momento non hanno a disposizione uno chef, Meghan cucina spesso. In realtà Meghan ha cucinato per Harry e per il piccolo Archie già in passato. Da sostenitrice della vita sana, i pasti preparati in casa sono quasi un must per la duchessa di Sussex.