Cina, 4 casi importati e 33 asintomatici

PECHINO, 30 APR - La Cina ha riportato 4 nuovi casi di coronavirus, tutti importati, e 33 ulteriori asintomatici: la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), nel suo aggiornamento quotidiano, ha spiegato che mercoledì non sono state rilevati altri decessi legati al Covid-19. Nel complesso, le infezioni totali sono salite a 82.862, di cui 619 ancora sotto trattamento medico e 77.610 guarigioni, mentre i decessi sono fermi a 4.633. I casi importati, invece, sono saliti a 1.664, di cui 1.139 pazienti dimessi dagli ospedali e 525 in cura, con 13 in gravi condizioni. Gli asintomatici hanno toccato un totale di 998 casi, di cui 127 importati, restando tutti sotto osservazione medica.