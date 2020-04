Siparietto dell'olandese Rutte

ROMA, 30 APR - Un operaio si avvicina al premier olandese Mark Rutte e gli dice: 'Per favore, non date soldi agli italiani e agli spagnoli'. E lui, tra le risate, risponde: "No, no", e alza il pollice. E' la scena ripresa dalle telecamere dell'olandese Nos, che ha pubblicato il siparietto sul suo sito web, sottotitolando lo scambio di battute in olandese. Il breve dialogo è avvenuto durante una visita di Rutte a uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti, su cui è incentrato il video.