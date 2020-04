Stop indeterminato ad ingressi in Russia

MOSCA, 30 APR - Il divieto temporaneo d'ingresso in Russia ai cittadini stranieri e agli apolidi è stato prorogato a tempo indeterminato. Secondo le disposizioni precedenti, il divieto era valido dal 18 marzo al 1° maggio. Il decreto iniziale è stato però modificato e, stando al documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la frase "fino alle 12:00, ora locale, del 1° maggio 2020" è stata eliminata. Al momento non vi è ora alcuna indicazione su quando il divieto potrebbe essere revocato. Il premier Mikhail Mishustin aveva detto che il decreto sarebbe stato prorogato e che avrebbe indicato alcune eccezioni, tra cui i cittadini stranieri che lavorano alla messa in opera di impianti d'importazione giudicati strategici. Lo riporta Interfax.