Greta dona 100 mila dollari all'Unicef

ROMA, 30 APR - La giovane attivista svedese Greta Thunberg ha donato un premio di 100.000 dollari assegnatole da una fondazione danese al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), affinche' lo usi contro la pandemia di Covid-19. "Come la crisi climatica, la pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dell'infanzia", ha affermato Thunberg, riferisce Bbc News online. La pandemia, ha aggiunto, "colpirà tutti i bambini, ora e nel lungo periodo, i gruppi più vulnerabili saranno maggiormente colpiti. Chiedo a tutti di farsi avanti e unirsi a me a sostegno del lavoro vitale dell'Unicef per salvare la vita dei bambini, proteggere la salute e continuare l'istruzione". L'organizzazione danese anti-povertà Human Act, che ha assegnato a Greta Thunberg il premio, ha eguagliato la sua donazione.