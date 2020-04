Turchia, 7.428 sanitari contagiati

ISTANBUL, 29 APR - Sono 7.428 le persone contagiate dal coronavirus tra il personale sanitario in Turchia, pari al 6,5% del totale dei malati. Lo ha riferito il ministro della Salute di Ankara, Fahrettina Koca, sostenendo che in percentuale sono meno di quelli della media europea, che si attesta intorno al 10-11%. Il ministro non ha tuttavia indicato quanti di questi medici e infermieri sarebbero deceduti. La scorsa settimana l'Unione dei medici turchi (Ttb) aveva parlato di almeno 3.474 casi e 24 vittime tra il personale sanitario.