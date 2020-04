Coronavirus: Brasile, 'crisi peggiora'

SAN PAOLO, 29 APR - L'epidemia di coronavirus in Brasile "sta peggiorando", secondo il nuovo ministro della Salute, Nelson Teich, subentrato a Luiz Henrique Mandetta, rimosso lo scorso 16 aprile dal presidente Jair Bolsonaro perché difendeva il distanziamento sociale per contrastare l'epidemia. Con oltre 5 mila morti, un numero maggiore di quello registrato in Cina, Teich ha ammesso che in Brasile "la curva dei contagi sta crescendo, con un aggravamento della situazione". "Oggi registriamo un aggravamento della situazione in alcuni luoghi, dove la crisi è più forte", ha detto il ministro, facendo riferimento alle città di San Paolo, Rio de Janeiro, Manaus e Recife.