Rohani, Usa stiano lontani Golfo Persico

TEHERAN, 29 APR - "Gli Stati Uniti dovrebbero sapere che questo golfo si chiama Golfo Persico, e non è il golfo di New York o di Washington. Gli americani dovrebbero smettere di cospirare contro l'Iran, visto che la nazione e il popolo iraniani hanno sempre difeso con successo il Golfo Persico". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione del suo gabinetto in occasione della Giornata nazionale del Golfo Persico. Le sue dichiarazioni giungono dopo le rinnovate tensioni tra le forze navali di Teheran e Washington, con reciproche accuse di azioni aggressive e violazioni del diritto marittimo internazionale.