L'8 maggio messaggio della regina in tv

LONDRA, 29 APR - La regina Elisabetta, 94 anni, tornerà a rivolgersi l'8 maggio alla nazione dagli schermi televisivi in per un messaggio dedicato a ricordare il 75esimo della capitolazione della Germania nazista. Messaggio che avrebbe dovuto tenere in pubblico, nell'ambito della manifestazioni cancellate a causa della pandemia di coronavirus. "Per marcare questo avvenimento storico Sua Maestà la regina si rivolgerà alla nazione alle 20 (ora britannica, le 21 italiane) su Bbc One, all'ora esatta nella quale suo padre, re Giorgio VI, parlò alla radio nel 1945" per annunciare la vittoria, si legge in una nota diffusa oggi dal governo di Boris Johnson. Dopo il messaggio la popolazione è invitata a intonare 'We'll meet again', celebre canzone di guerra portata al successo nel Regno da Vera Lynn, tuttora in vita a 103 anni, e divenuta motivo d'incoraggiamento anche in queste settimane.