H. Clinton dà suo appoggio a Biden

NEW YORK, 28 APR - Hillary Clinton scende in campo per Joe Biden. "Serve un leader, un presidente come Joe Biden", dice l'ex segretario di Stato nel corso di un town hall virtuale con il candidato democratico alla Casa Bianca. Le sfide poste dal coronavirus rappresentano "il momento della resa dei conti per creare quell'America che vogliamo", ha aggiunto la Clinton. "Voglio aggiungermi al coro di coloro che ti hanno appoggiato come presidente", ha detto ancora l'ex capo della diplomazia americana rivolgendosi a Biden e criticando il presidente Donald Trump. "Pensa solo alla differenza che farebbe ora avere un presidente che ascolta la scienza e mette i fatti sopra alla finzione", un presidente che "ci unisce e mostra quel tipo di comprensione e cura di cui abbiamo bisogno da parte del nostro presidente e di cui Joe Biden è stato esempio per la sua intera vita".