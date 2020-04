Pentagono pubblica 2 video di Ufo

ROMA, 28 APR - Il Pentagono ha deciso di pubblicare due video che mostrano "oggetti aerei non identificati" ripresi di notte da telecamere a infrarossi della Marina statunitense. Lo riporta la Cnn. I video, che risalgono al 2004 e al 2015, circolavano da circa due anni dopo che l'azienda privata 'To The Stars Academy of Arts & Sciences', fondata dall'ex musicista della band Blink-182 Tom DeLonge, li aveva fatti uscire. A settembre dello scorso anno, la Marina aveva confermato la veridicità delle immagini. La decisione del Pentagono di pubblicarli adesso è motivata dalla volontà di "chiarire qualsiasi idea sbagliata la gente abbia e smentire che ci sia altro a parte i video", ha spiegato in un comunicato la portavoce della Difesa Usa Sue Gough. "Dopo un attento esame il dipartimento ha concluso che la pubblicazione di questi video non rivela nessuna informazione sensibile", si dice ancora nella nota sottolineando che non ci saranno ulteriori indagini su quelli che vengono qualificati come "oggetti aerei non identificati".