Coronavirus:Gb,aggiunti altri 4300 morti

LONDRA, 28 APR - Si aggiungono almeno altri 4316 morti alla conta delle vittime del coronavirus nel Regno Unito, secondo la statistica resa nota oggi e aggiornata al 17 aprile dall'Office for National Statistics (Ons), equivalente britannico dell'Istat: statistica limitata a Inghilterra e Galles, ma che, a differenza dei dati diffusi giornalmente dal ministero della Sanità, include anche tutti i decessi accertati registrati fuori dagli ospedali e quelli in cui il Covid-19 sia sospettato solo come concausa. Quasi 3100 di queste morti in più sono state individuate fra gli anziani delle case di riposo, 883 in abitazioni private, 190 negli hospice per malati oncologici e 86 "altrove". Proiettando la stessa quota di decessi in più fino a ieri, e considerando anche Scozia e Irlanda del Nord, il totale attuale reale di vittime legate direttamente o indirettamente al coronavirus nell'intero Regno potrebbe essere già attorno a quota 30.000 (rispetto ai 21.092 conteggiati finora nei soli ospedali).