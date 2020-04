Premier Nuova Zelanda, 'battaglia vinta

WELLINGTON, 27 APR - La Nuova Zelanda ha "vinto la battaglia" contro il coronavirus: lo ha detto oggi la premier Jacinda Ardern sottolineando che "non c'e' più una trasmissione diffusa e non rilevata (del virus) nella comunità". Dopo quasi 5 settimane di lockdown a Livello Quattro, Wellington passerà oggi al Livello Tre: riapriranno le scuole e alcune attività commerciali come i ristoranti ma solo per il takeaway. Ardern ha comunque detto che non ci sono certezze sui tempi di un'eventuale eliminazione totale del virus e quindi sul ritorno alla piena normalità. Tutti vogliono "ripristinare i contatti sociali che ci mancano", ha detto. "Ma per farlo con sicurezza dobbiamo muoverci lentamente e dobbiamo muoverci con cautela", ha proseguito: "Non rischierò i progressi fatti in tema di salute dei neozelandesi. Quindi, se dobbiamo rimanere al Livello Tre, lo faremo". Nelle ultime 24 ore la Nuova Zelanda ha registrato un solo nuovo caso di coronavirus per un totale di 1.122. I morti finora sono 19.