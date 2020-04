Coronavirus: Tunisia, 949 contagi

(ANSAmed) - TUNISI, 27 APR - La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 10 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 949 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi ufficiali rimangono 38, mentre in aumento risultano i guariti, 216. I pazienti in rianimazione sono 20.