Gb: quarantena per arrivi da estero

ROMA, 26 APR - Chiunque arrivi nel Regno Unito dall'estero dovrà restare in quarantena per due settimane: la 'fase 2' d'Oltremanica prevede anche questa misura, che secondo quanto riporta oggi il Mail on Sunday è stata approvata dal governo mercoledì scorso. Secondo il piano, chi violerà l'auto isolamento sarà soggetto a pesanti multe, o addirittura a procedimento penale, ed è stato concordato che le autorità potranno visitare i nuovi arrivati nelle loro case per controllare il rispetto della quarantena.