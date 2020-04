Gentiloni,senza Ue scaffali market vuoti

BOLZANO, 25 APR - Senza i provvedimenti intrapresi dall'Ue "gli scaffali dei supermercati sarebbero vuoti". Il commissario Ue Paolo Gentiloni spezza una lancia per l'Unione europea e in un'anticipazione dell'intervista al quotidiano viennese Die Presse am Sonntag, in edicola domani, sottolinea che sulla chiusura dei confini l'Ue ha preso "abbastanza in fretta decisioni rilevanti". Come la "corsia preferenziale per il traffico merci ai valichi: senza questi provvedimenti - aggiunge - gli scaffali dei nostri supermercati sarebbero vuoti".