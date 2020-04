Brexit: Gb a Barnier, Ue vuole zero dazi

LONDRA, 24 APR - Il Regno Unito "deplora che l'offerta dell'Ue sul commercio dei beni resti ben al di sotto di quanto concordato (da Bruxelles) in trattati di libero scambio recenti con altri Paesi sovrani" e ritiene che questo "riduca considerevolmente" la credibilità "dell'aspirazione a un'intesa a zero dazi che condividiamo" per le relazioni del dopo Brexit. Lo afferma Downing Street in una nota diffusa a nome del capo negoziatore di Londra, David Frost, in risposta all'attacco di Michel Barnier sull'ultimo round negoziale.