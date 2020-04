Presidente Bolsonaro attacca l'Oms

BRASILIA, 24 APR - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha messo in dubbio l'autorevolezza del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesu, il quale difende l'isolamento sociale come misura di prevenzione contro la pandemia da coronavirus e ha criticato chi lo sta accusando di "genocidio". "Sono sottoposto a processi dentro e fuori dal Brasile venendo accusato di genocidio per aver difeso una tesi diversa da quella del presidente dell'Oms. Ma lui non è un medico", ha detto Bolsonaro riferendosi a Ghebreyesu, che, pur non essendo laureato in medicina, si è specializzato in Immunologia da malattie infettive all'Università di Londra Il capo dello Stato brasiliano si oppone al distanziamento e ad altre raccomandazioni dell'Oms per prevenire la diffusione del Covid-19.