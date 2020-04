Michel, dimostrare a Italia che l'Ue c'è

BRUXELLES, 23 APR - "E' importante dimostrare ai Paesi più colpiti" dalla pandemia "come l'Italia che il progetto europeo è forte e ha un obiettivo comune" fatto di "più convergenza, più coesione e più solidarietà. Agiremo per dimostrarlo". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "C'è un vero senso di urgenza e politicamente siamo d'accordo nel lavorare insieme per prendere decisioni forti", ha detto Michel. "Rispetto alla scorsa crisi finanziaria" i leader Ue si sono mossi più velocemente "ma sappiamo che non è abbastanza e dobbiamo continuare a impegnarci", ha aggiunto.