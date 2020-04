Omaggio a Lenin in tempi di Coronavirus

MOSCA, 22 APR - L'epidemia di Covid-19 non ha impedito ai comunisti russi di celebrare i 150 anni della nascita di Lenin. Col viso coperto dalle mascherine e la bandiera rossa in pugno, alcuni membri del partito comunista russo hanno deposto oggi dei fiori al mausoleo di Lenin in Piazza Rossa. Lo riportano l'agenzia Interfax e altri media russi. Il mausoleo di Lenin e la necropoli sotto le mura del Cremlino sono chiuse al pubblico da metà marzo, ma le autorità russe hanno sottolineato che i comunisti hanno avuto il permesso di celebrare l'evento rispettando la distanza di sicurezza tra un individuo e l'altro.