Rohani, se pensiamo sia finita falliremo

ISTANBUL, 22 APR - "Se pensiamo che tutto sia finito e che stiamo prendendo le ultime misure, certamente perderemo" la sfida al Covid-19. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del suo gabinetto. La popolazione iraniana, ha sottolineato il capo del governo di Teheran, ha già risposto positivamente all'appello delle autorità a ridurre gli spostamenti durante le vacanze per il Capodanno persiano, che coincide con l'inizio della primavera. I dati indicano un calo dell'80% dei viaggi in autobus, del 96% in treno, dell'83% in aereo e del 63% con mezzi privati. Tuttavia, ha aggiunto Rohani, ulteriori restrizioni saranno necessarie durante il mese sacro islamico di Ramadan, che inizia venerdì e dovrà svolgersi senza preghiere comunitarie in moschea e assembramenti pubblici. La Repubblica islamica ha chiuso scuole, università e luoghi pubblici e di preghiera e imposto limitazioni agli spostamenti, senza però ordinare un lockdown. In Iran si registrano oltre 84 mila casi e 5.297 vittime.