Merkel, la pandemia è alle prime battute

BERLINO, 20 APR - Nonostante i risultati ottenuti nel contrasto al coronavirus in Germania, non bisogna abbassare la guardia. È il senso del messaggio di Angela Merkel, che ha parlato alla stampa oggi a Berlino. "Non perdiamo di vista che siamo solo alle prime battute della pandemia", ha affermato la cancelliera tedesca in una dichiarazione. "Il mio ammonimento è che si resti concentrati", ha affermato. "Non sentiamoci al sicuro neppure per un secondo", ha continuato.