Premier N.Zelanda,tenete diario contatti

SYDNEY, 20 APR - La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern in controtendenza: chiede ai cittadini di adottare un metodo più 'all'antica' in tema di tracciabilità per contrastare la diffusione del covid-19, ovvero prendere carta e penna e tenere un diario dei propri movimenti, "una breve nota di dove siete stati e con chi". "Chiedere a qualcuno, anche pochi giorni dopo di riferire ogni movimento, sarebbe un compito incredibilmente difficile. Quindi chiedo ai neozelandesi di adottare una nuova pratica, una nuova cosa da fare alla fine dela giornata.. Potremo così ridurre prima i livelli di allerta e la vita si avvicinerà più rapidamente alla normalità".