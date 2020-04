Oms prende le distanze da Ricciardi

ROMA, 19 APR - Walter Ricciardi non rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell'organizzazione": lo rileva l'Oms in una nota nel giorno delle polemiche sulle affermazioni di Ricciardi sul presidente Usa Trump. Le opinioni di Ricciardi, rileva l'Oms, "non rappresentano necessariamente il punto di vista e/o le politiche dell'Oms e non dovrebbero essere attribuite né all'Oms né ai suoi organi". Nella nota, indirizzata alla stampa italiana, l'Oms invita i giornalisti a "evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l'Oms o che la rappresenti". Non rappresentano quindi necessariamente il punto di vista dell'organizzazione le opinioni espresse da Ricciardi anche a proposito del Covid-19.