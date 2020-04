Gb:niente colpi cannone per festa regina

ROMA, 18 APR - La regina Elisabetta rinuncia al tradizionale saluto a colpi di cannone per il suo compleanno: la monarca compirà 94 anni martedì prossimo, ma per la prima volta nella storia del suo lungo regno - che dura ormai da 68 anni - ha chiesto di trascorrerlo in silenzio, ritenendo non opportuno simili festeggiamenti alla luce di un'epidemia di coronavirus che nel Paese ha già ucciso oltre 14.600 persone. Secondo quanto riportano i media britannici, la regina - che trascorrerà il compleanno nel castello di Windsor, dove si trova dal 19 marzo - ha inoltre detto che gli edifici governativi non avranno l'obbligo di issare la bandiera se questo crea loro problemi. La pratica del saluto a colpi di cannone con proiettili a salve viene generalmente usata dalla famiglia reale britannica per celebrare eventi speciali come appunto i compleanni e gli anniversari.