Francia: 761 decessi in più nelle 24 ore

PARIGI, 17 APR - Sono 761 i decessi in più nelle ultime 24 ore segnalati in Francia per Covid-19, fra quelli registrati negli ospedali e nelle case di riposo. Il totale dall'inizio dell'epidemia - annuncia il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon - è di 18.681. Continua per il nono giorno consecutivo la diminuzione dei pazienti nei reparti di rianimazione, che ora sono in tutti 6.027. Per il secondo giorno consecutivo, diminuiscono i ricoverati per Covid-19, che sono ora 31.190, 115 in meno di ieri.