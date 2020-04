Show Rolling Stones per operatori sanità

NEW YORK, 17 APR - Ci saranno anche i Rolling Stones ad esibirsi sul palco virtuale del maxi-evento che sarà trasmesso sabato in tutto il mondo a sostegno degli operatori sanitari che combattono il coronavirus. L'appuntamento, organizzato da Global Citizen in collaborazione con l'Oms e la superstar Lady Gaga, intende "portare un momento di unità globale nella lotta contro il Covid-19", come ha spiegato il Ceo Hugh Evans. Tantissime le star che hanno dato la propria adesione, tra cui Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder. Un evento streaming di sei ore precederà la trasmissione televisiva in prima serata, e da Global Citizen fanno sapere che tutti i membri dei Rolling Stones - Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood - si esibiranno durante lo show 'One World: Together at Home'. "Siamo onorati di essere stati invitati", fanno sapere.