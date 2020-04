FIRENZE, 17 APR - Uno stock di dispositivi di protezione individuale del valore di circa 7mila euro è stato consegnato pochi giorni fa dalla Toscana a sette strutture sanitarie del governatorato di Kasserine, in Tunisia. Il sostegno rientra nella rimodulazione della componente sanitaria del progetto 'Futur Proche: sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile e la cittadinanza attiva in Tunisia', avviato nell'ottobre 2018 e che vede la Regione Toscana nel ruolo di capofila e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo soggetto donatore. Il partenariato di Futur Proche, spiega una nota, è composto da numerose realtà italiane e tunisine. "La necessità di acquistare i Dpi - spiega la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni - è stata presa da tutti i soggetti che compongono il partenariato del quale la Regione è capofila, per rispondere alle esigenze manifestate dalla popolazione di Kasserine con la quale esiste una cooperazione di lunga data. Un modo per dimostrare che, anche in un momento difficile per tutti, la solidarietà trova il modo di esprimersi lo stesso e di rispondere ai bisogni di popolazioni sicuramente meno attrezzate di noi a sostenere questa emergenza". Dalla mappatura dei bisogni delle strutture sanitarie del governatorato fatta in collaborazione con la Direzione regionale della salute di Kasserine (Drsk) è emersa una carenza di dispositivi di protezione individuale indispensabili per tutelare il personale sanitario e prevenire la diffusione dei contagi.(ANSA).