Coronavirus:in campo i Paperoni africani

KANO (NIGERIA), 17 APR - L'uomo d'affari più ricco d'Africa in prima linea contro il coronavirus. E' Aliko Dangote, petroliere nigeriano con un patrimonio valutato a 8 miliardi di dollari, che ha co-finanziato un ospedale da campo per pazienti Covid a Kano, sua città di origine. Due maxi tende sono state erette in un campo di calcio vuoto nella città della Nigeria settentrionale e gli operai stanno montando letti e attrezzature per la struttura che sarà deputata a ospitare i pazienti in isolamento. A fine febbraio un gruppo di 50 uomini d'affari capitanati dalla Fondazione Dangote e dalla Nigeria Access Bank ha costituito un fondo da 53 milioni di euro per far fronte all'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia. Il settore privato sta costruendo sette centri per pazienti in isolamento nelle principali città nigeriane e ha l'obiettivo di potenziare la capacità del Paese di eseguire tamponi. Quelli eseguiti finora sono solo 5 mila.