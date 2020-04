Coronavirus: El Al rischia la chiusura

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 APR - La compagnia di bandiera israeliana El Al è a rischio chiusura se lo Stato non interverrà subito con un aiuto economico di 350 milioni di dollari (circa 322 milioni di euro). Lo ha annunciato la stessa azienda a fronte della crisi da coronavirus che ha bloccato gran parte dei viaggi internazionali e del tutto quelli in Israele. A causa della crisi il 95% dei circa 6500 impiegati della compagnia attualmente sono senza lavoro, con la maggior parte in cassa integrazione e circa un migliaio licenziati.