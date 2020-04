Trump, Fda ha autorizzato 48 test

WASHINGTON 16 APR - La Food and drug administration (Fda) ha autorizzato 48 test per il coronavirus, compreso uno della Abbott sugli anticorpi che accerterà se una persona è stata contagiata in precedenza e ha sviluppato l'immunità: lo ha detto Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca sul coronavirus. La Fda, ha aggiunto, sta lavorando con 300 società e laboratori per allargare la capacità di fare test nelle prossime settimane.