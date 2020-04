Coronaviru:Cuomo,tutti con le mascherine

WASHINGTON 15 APR - Il governatore di New York ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo che obbliga tutte gli abitanti ad indossare una mascherina o una copertura per naso e bocca in pubblico, in tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile rispettare il distanziamento sociale di 2 metri. Prima che l'ordine esecutivo entri in vigore, ha aggiunto, ci sarà un periodo di preavviso di tre giorni.