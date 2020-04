Francia: decessi oltre quota 17.000

PARIGI, 15 APR - Il numero dei decessi in Francia per Coronavirus ha superato quota 17.000 con il conteggio delle case di cura, i cui dati affluiscono giorno dopo giorno ma non si riferiscono alle ultime 24 ore. I morti negli ospedali sono stati 514 da ieri e il totale - aggiungendo i 6.624 degli ospizi, è questa sera di 17.167. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, sono diminuiti i ricoverati in ospedale, che stasera sono 31.779 (513 in meno di ieri) e per il 7/o giorno consecutivo ci sono meno ricoverati in rianimazione (6.457).