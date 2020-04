Michel,digitale e green deal per ripresa

BRUXELLES, 15 APR - "Le priorità del digitale ed il green deal possono essere il pilastro della ripresa economica" europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, presentando la roadmap per uscire dalle restrizioni adottate per il coronavirus. Michel ha ribadito che il prossimo bilancio pluriennale Ue sarà un nuovo piano Marshall, evidenziando che al prossimo Consiglio europeo si cercherà di fare "un po' più chiarezza" sulle cifre dell'impatto economico della crisi, perché le cifre "non sono ancora stabili".