'Riavviare attività economica per fasi'

BRUXELLES, 14 APR - Il riavvio dell'attività economica dovrebbe "procedere per fasi", in modo che le imprese possano adeguarsi all'aumentare dell'attività, in sicurezza. Si legge nella bozza della Commissione Ue per un allentamento delle misure per il Covid-19, che l'ANSA ha visto. I primi a tornare al lavoro dovrebbe essere gruppi meno a rischio e settori essenziali per facilitare l'attività economica. In modo progressivo e con accorgimenti di sicurezza, si dovrebbe poi permettere il ritorno a scuola e università.