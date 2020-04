Obama ha dato il suo endorsement a Biden

WASHINGTON, 14 APR - Barack Obama ha dato il suo endorsement a Joe Biden per la Casa Bianca parlando in un video postato sui social. "Joe Biden ha esperienza per guidarci in uno dei momenti più bui", ha sottolineato in uno dei passaggi dell'endorsement al suo ex vice nella corsa alla Casa Bianca. "Sa come lavorare con gli alleati", ha aggiunto. "Ora è il momento di lottare per quello in cui crediamo".