La Svezia supera i 1.000 morti

ROMA, 14 APR - In Svezia, dove finora non sono state introdotte misure di contenimento, 1.033 persone, di cui 594 uomini e 439 donne, sono morte dopo essersi ammalate di coronavirus, secondo i dati dell'Autorità di sanità pubblica. Lo riferisce il Dagens Nyheter. Il numero di malati nel Paese "non è chiaro" ma 10.948 sono risultati positivi. 915 pazienti hanno avuto bisogno di cure intensive.