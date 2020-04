Pakistan: 2 milioni mascherine da Cina

ISLAMABAD, 14 APR - Il Pakistan ha ricevuto in dono dalla Cina oltre 2 milioni di mascherine e altro materiale di protezione necessario per la difesa dal coronavirus, secondo quanto hanno fatto sapere le autorità di Islamabad. Pechino ha anche fornito quasi 34.000 tenute di protezione per i medici, guanti, termometri e 36 ventilatori polmonari. Intanto una squadra di medici cinesi è arrivata in Pakistan per condividere le esperienze nella lotta alla malattia Covid-19. In Pakistan si sono avuti finora 5.716 contagi e 96 decessi. I guariti sono 1.378.