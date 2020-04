Francia, scuole non riapriranno subito

PARIGI, 14 APR - L'annunciata e progressiva riapertura delle scuole in Francia dall'11 maggio non avverrà "da un giorno all'altro": questo l'avvertimento lanciato dal ministro francese dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, intervistato da France 2 e France TV info, all'indomani della proroga delle rigide misure di confinamento annunciata ieri sera in tv dal presidente Emmanuel Macron. Il primo criterio per la riapertura delle scuole, "è anzitutto sociale", ha spiegato Blanquer, lasciando intendere che gli alunni delle zone piu' in difficoltà potrebbero riprendere prima degli altri. "Bisogna salvare gli studenti che potrebbero andare alla deriva a causa del confinamento", ha avvertito, aggiungendo: "Sono le fasce più fragili che ho innanzitutto in testa".