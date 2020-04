Johnson in casa campagna con fidanzata

ROMA, 13 APR - Dopo essere stato dimesso dall'ospedale perché guarito dal coronavirus da ieri sera il premier britannico Boris Johnson si trova nella residenza di campagna di Chequers con la fidanzata Carrie Symonds, incinta di sei mesi. Lo riporta Skynews. Non è chiaro quando tornerà al lavoro ma Downing Street ha fatto capire che non avverrà subito. Il governo britannico sta discutendo in queste ore la revisione delle misure restrittive sul sul Covid-19 con una serie di cambiamenti che dovrebbero essere annunciati giovedì. Non è chiaro quale sarà il ruolo del primo ministro in questa fase. Downing Street ha sottolineato che i limiti saranno allentati solo se il comitato scientifico lo consentirà.