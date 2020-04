Francia, 14.393 morti, 315 in 24 ore

PARIGI, 12 APR - Nelle ultime 24 ore si sono contati 315 decessi per Coronavirus negli ospedali francesi, per un totale di 9.253 morti. A questi vanno aggiunti 5.140 decessi dal 1 marzo nelle case di riposo, per un totale di 14.393. Prosegue il trend positivo del calo di ricoveri in rianimazione: 220 persone sono entrate nel reparto dei casi più gravi e 255 ne sono uscite, per un saldo di 35 pazienti in meno per le terapie più pesanti.