Unione africana,nel continente 700 morti

IL CAIRO, 11 APR - Ha raggiunto quota 700 il numero di decessi per coronavirus in Africa, dove sono stati registrati 13.145 contagi in 52 dei 54 Stati del continente nero. E' quanto emerge da dati aggiornati a questo pomeriggio da "Africa Cdc", un'istituzione tecnica dell'Unione africana. Le guarigioni sono 2.171, sottolinea Africa Cdc in un post su Facebook. L'area più colpita, con 5.784 casi e 528 morti, è l'Africa settentrionale dove in cima alla classifica c'è l'Egitto, il Paese più popoloso, che dichiara 1.794 contagi e 135 decessi seguito dall'Algeria (1.761) che però conta più vittime (256). Il Paese col maggior numero di contagi (2.003) è il Sudafrica che però conta 24 morti. La Nigeria, il Paese con più abitanti in Africa, ha 305 casi e 7 decessi. Un altro grande Paese del continente, il Kenya, dichiara 191 contagi e 7 morti. Dalla lista si nota l'assenza degli unici due Paesi africani che non hanno dichiarato casi di Covid-19: il piccolo regno (2,2 milioni di abitanti) del Lesotho e le Isole Comore.